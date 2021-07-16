«أسعدوهم».. لأبناء الأسر المتعففة بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية صباح أمس الخميس، بجمعية الاتحاد النسائي مبادرة «أسعدوهم»، لتوزيع العيديات على الأطفال أبناء الأسر المتعففة، وذلك ضمن مبادرات الجمعية خلال حملة عيد الأضحى المبارك.

وقالت عائشة الحويدي مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع بالجمعية: إن المبادرة واحدة من برامج التطوع التي تقوم بها الجمعية من خلال إدارة التطوع وخدمة المجتمع، واستهدفت توزيع العيدية على 250 طفلاً من أبناء نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية الذين صدرت بحقهم أحكام تنفيذية في قضايا تعسر مالي، وقد تم إدراجها ضمن مبادرات عيد الجمعية في عيد الأضحى، تعبيراً عن رغبة الجمعية في رسم البهجة والسعادة على وجوه هؤلاء الأطفال، وليشعروا بفرحة العيد السعيد.