جامعة الشارقة تستعد لعودة الطلبة للحرم الجامعي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الشارقة استعدادها للعودة التدريجية لطلبتها إلى الحرم الجامعي، وفقاً لنظام التعليم الهجين والمرن لفصل الخريف للعام الأكاديمي 2021/ 2022، ضمن وثيقة البروتوكولات والإجراءات لتشغيل المنشآت التعليمية في أثناء الجائحة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالدولة، والاحتياطات والإرشادات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة والهيئات المختصة، حيث أعدت الجامعة خطتها لاستمرارية التعليم والعمل، آخذة بعين الاعتبار عدداً من العوامل، مثل عدد وتنوع البرامج الدراسية والموارد المتاحة. وأعلن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة أن اللجنة الأكاديمية في الجامعة أعدت مذكرة شاملة لخطة العودة التدريجية للطلبة للحرم الجامعي ليكون التعليم والتعلم في فصل الخريف: 2021/ 2022 وفقاً لنظام التعليم الهجين والمرن، وستدرس عن بُعد مساقات التعليم العام، وبعض المساقات المختارة ذات الطبيعة العامة، وسيتم تدريس أغلب المساقات بالنظام الهجين مع انعقاد معظم الجلسات الدراسية داخل الجامعة.