«مجمع القرآن الكريم» يحتفل بتخريج طلابه في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نظم مجمع القرآن الكريم بالشارقة حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلبته المقيمين في قارة أوروبا، وشمل الحفل الذي أقيم في العاصمة الكرواتية زغرب تخريج 38 طالبًا وطالبة مجازاً بالقراءات بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتمون لـ(28) دولةً أوروبية.

ويغطي مجمع القرآن الكريم بالشارقة حاليًا (133) دولةً، وينتمي طلاب المجمع اليوم إلى كل قارات العالم.

وكان الحفل الأول أقيم في الشارقة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة وتم فيه تخريج (87) حافظًا وحافظةً بالقراءات المختلفة من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، إضافةً إلى الدول المجاورة.

فيما أقيم الحفل الثاني- حفل القارة الإفريقية-في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تم فيه تخريج (73) طالبًا وطالبة ينتمون إلى (41) دولة إفريقية.

وتوجه كل من الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة ومفتي كرواتيا في كلمتيهما بالثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والرئيس الأعلى لمجمع القرآن الكريم بالشارقة لجهوده الكبيرة في خدمة القرآن الكريم وأهله.