شرطة أبوظبي تشارك في معسكر براعم المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شاركت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي في المعسكر الصيفي لبراعم المستقبل بأبوظبي، والذي تنظمه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك تحت عنوان «صيف ممتع لجيل مبدع»، وبالتعاون مع متحف اللوفر ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتضمنت المشاركة التعريف بدورية الطفل، وهي عبارة عن سيارة ذكية صغيرة الحجم توفر بيئة محببة للطفل عن طبيعة العمل الشرطي، ومزودة بشاشة عرض ذكية وكاميرا وتقنيات مختلفة، وعليها ملصقات وعبارات توعية جذابة.

وقدم المساعد أول يعقوب يوسف الحوسني، من مديرية المرور والدوريات، شرحاً للأطفال المشاركين في المعسكر اشتمل على معلومات مرورية بأسلوب مبسط وسهل لتعزيز سلامتهم، منها القواعد الخاصة بالجلوس الآمن داخل المركبات وجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، وجلوس من هم دون الرابعة على كراسي الأطفال المخصصة لهم، والركوب والنزول الآمن من حافلات المدرسة، وغيرها من الموضوعات المرورية، والتي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الذهنية. يُذكر أن برنامج معسكر «صيف ممتع لجيل مبدع»، يشمل أنشطة ثقافية ورياضية وحركية، والقرآن الكريم، وتجارب علمية، وأنشطة ومهارات فنية ويدوية، وتنفيذ تجارب علمية بسيطة.