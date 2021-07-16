شرطة دبي تختتم الجزء الأول من الدورات الصيفية الطلابية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

يواصل 2000 طالب وطالبة تفاعلهم مع فعاليات الدورة البرامجية الصيفية الطلابية، والتي ينظمها مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وذلك بعد انقضاء الفترة الأولى من الدورة التي تقام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى العديد من الإدارات العام بشرطة دبي، ومجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من المجالس الأخرى، وستتوقف الدورة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تواصل فعالياتها البرامجية بعد العيد وحتى ختامها في الخامس من أغسطس المقبل. وخُصصت الدورة للطلاب والطالبات المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، ومطروحة باللغتين العربية والإنجليزية، ومن مختلف الجنسيات من عمر 11 عاماً وحتى 18 عاماً.

ونظراً للإقبال الطلابي الكبير على الدورة والثقة الكبيرة لأولياء الأمور بالكفاءة التدريبية لمرتب شرطة دبي، فقد تم فتح مراكز إضافية لتفي بالأعداد الكبيرة من الطلاب، والتي بلغت 9 مراكز تدريب، وهي مدرسة الصفا والشعراوي للقاطنين ببر دبي، ومدرسة أحمد بن راشد، وحمدان بن راشد والمعارف للقاطنين بمناطق بر ديره، ومركز التدريب على الغوص بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ودورة التحري الواعد بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ودورة تنظم لأول مرة، ويستضيفها سيتي سنتر مردف، وتقام بها العديد من الورش التوعوية، والمحاضرات الوقائية إضافة لفقرات ترفيهية متنوعة، ومركز التدريب (عن بُعد)، والذي يقام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي للطلاب الذين لا يستطيعون الحضور لمقرات التدريب.