المري يطلع على إنجازات مركز شرطة ند الشبا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة ند الشبا، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد معالي الفريق المري على الدور الأمني الكبير الذي يقوم به مركز شرطة ند الشبا، نظراً لطبيعة وخصوصية المنطقة التي يغطيها، حيث قام المركز بتأدية مهامه بكل كفاءة واقتدار نتيجة المتابعة الحثيثة التي يقوم بها مدير المركز ونائبه في منطقة الاختصاص، ومهامه في تأمين جميع المناسبات التي يحضرها كبار الشخصيات، كسباقات الخيل، والهجن وغيرها من الفعاليات الأخرى. واطلع معالي الفريق المري على بعض المشاريع المستقبلية للمركز، إضافة إلى إحصائيات المركز، ثم قام معاليه بتفقد مبنى إدارة المركز والمنشآت الملحقة به، واطلع على أقسام سجلات الضباط والأفراد، ومكتب الدوريات.