50% انخفاض الجرائم المقلقة بالمنطقة الوسطى للشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

سجلت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، انخفاضاً ملحوظاً للجرائم المقلقة، بنسبة 50%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد العقيد حمد عبدالله الريامي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة للحد من الجريمة والتصدي لها، من خلال الجهود التي تبذلها في مجال تعزيز التدابير الوقائية، وتكثيف التوعية الأمنية على اختلاف مستوياتها وأشكالها بين أفراد المجتمع، ووعي الجمهور بأهمية دورهم بالمساهمة في منع ارتكاب الجريمة، من خلال سرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية، أدى ذلك إلى انخفاض الجرائم المقلقة، وصعود المؤشرات الإيجابية لاستقرار الوضع الأمني في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.

تدشين قرية تسجيل المركبات في الذيد

دشن العقيد حمد عبدالله الريامي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، ‏«قرية تسجيل» في منطقة الذيد، بالتعاون مع مركز تسجيل «إينوك»، وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، بهدف تقديم كافة الخدمات، ترخيص الآليات والسائقين بكل سهولة ويسر لسكان المنطقة، وحرصاً على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين التي تعزز من جودة الحياة، انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.