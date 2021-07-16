الامارات | %45 نمواً في إرساليات المواشي خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن %45 نمواً في إرساليات المواشي خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت حركة استيراد الثروة الحيوانية (الأغنام والأبقار)، خلال النصف الأول من العام الجاري، نمواً بنسبة تجاوزت 45% مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت من 428 ألفاً و880 رأساً إلى 621 ألفاً و273 رأساً.

وكانت السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نمواً في عدد الأسواق التي تُستورد منها المواشي والأغنام والجمال، إذ وصل إلى 24 دولة حالياً.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة تطوير منظومة عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر في منافذ الدولة، عبر زيادة الكادر الفني، وتزويده بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً، وزيادة أوقات العمل، لتعزيز قدرتها على استقبال إرساليات الغذاء الواردة إلى الدولة.

وتفقد فريق عمل الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة بالوكالة سلطان علوان، مركز الحجر والفحص البيطري في ميناء الحمرية، ومقصب القصيص في دبي، للوقوف على سرعة وتيرة العمل، ومدى جاهزية وكفاءة خدمات الحجر والفحص.

وقال علوان إن الوزارة تعمل على تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل التوريد الخارجية عبر محورين رئيسين، يختص الأول بالتوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها، والثاني بتطوير قدرات مختبرات الفحص ومراكز الحجر في منافذ الدولة، لزيادة قدرتها الاستيعابية، وتسريع وتيرة تقديمها للخدمات.

وأشار إلى حرص الوزارة على تكثيف منظومة عمل الأطباء والفنيين في مراكز الحجر والمختبرات التابعة لها في المنافذ الحدودية دورياً، تزامناً مع الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد، ما يضمن تعزيز مرونة الخدمات المقدمة لاستيعاب تزايد أعداد الإرساليات، وسرعة فحصها، والتأكد من سلامتها، والإفراج عنها.

ونفذت الوزارة جملة من الإجراءات في إطار استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك، تضمنت مراجعة وتطوير إجراءات الفحص في بلدان التصدير، بهدف ضمان تصدير مواشٍ سليمة وخالية من الأمراض، وتعزيز الفحص في منافذ الدخول، وزيادة عدد زيارات المسؤولين الميدانية لمنافذ الدخول، للتأكد من جاهزيتها، وتمديد ساعات العمل للأطباء البيطريين لإنجاز فحص الإرساليات الواردة سريعاً.

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