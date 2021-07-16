الامارات | توظيف.. «التوطين»: التحديث الدوري لـ «السير الذاتية» يزيد فرص التوظيف

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. «التوطين»: التحديث الدوري لـ «السير الذاتية» يزيد فرص التوظيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يشترط تسجيل الكوادر المواطنة من الباحثين عن عمل، لدى بوابة «توطين» للاطلاع على فرص العمل المتاحة في البوابة، لافتة إلى أنهم يمكنهم التسجيل لاحقاً عند العثور على الوظيفة المناسبة لخبراتهم أو إمكاناتهم أو مؤهلاتهم، وذلك لكي يبدأ النظام التعامل مع طلبات توظيفهم وإرسال سيرهم الذاتية إلى الجهات التي تطرح الشواغر المناسبة لهم.

وشددت الوزارة، رداً على أسئلة عدد كبير من متعامليها ومتابعي موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن التزام الباحث عن عمل بتحديث السيرة الذاتية دورياً، وحضور الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة، يحسّنان فرصه في الحصول على الوظيفة التي ينشدها.

وذكرت أنها تحرص على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين الباحثين عن عمل عبر بوابة «توطين»، أبرزها الترشيح للشواغر المعلن عنها في البوابة، والتنسيق مع أصحاب العمل لحضور المقابلات الوظيفية مباشرةً أو من خلال حضور أيام التوظيف المفتوحة بمراكز سعادة المتعاملين في الدولة، والترشيح للبرامج التدريبية والتأهيلية الفنية أو التخصصية، بالإضافة إلى الاستفادة من جلسات الإرشاد المهني والوظيفي، وكذلك الاستفادة من امتيازات بطاقة «أبشر» بعد التوظيف في القطاع الخاص.

وحددت الوزارة 11 دوراً أو مسؤولية على المواطنين الباحثين عن عمل، تشمل «استكمال جميع بيانات الحقول في صفحتَي التسجيل» والسيرة الذاتية على بوابة «توطين»، للحصول على حساب خاص للباحث عن عمل، والحرص على متابعة الحساب الخاص بالباحث عن عمل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، لتنشيط حساب التسجيل في بوابة التوطين، وأن يكون المواطن جاهزاً للعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بفرصة العمل». وشملت قائمة المسؤوليات الـ11 أيضاً حرص الباحث عن عمل على ألّا يتغيب عن أي خدمة أو فعالية مقدمة للباحثين عن عمل، ثلاث مرات، وألا يتغيب عن المقابلة الوظيفية أكثر من مرتين، وألا يرفض ثلاث فرص عمل من جهات مختلفة، وألا يرفض عقد عمل مناسباً، وأن يلتزم بالحضور واستكمال البرامج التدريبية، وحضور البرنامج الإرشادي، والرد على قنوات التواصل المختلفة، وأن يلتزم بتحديث بياناته المدرجة في حسابه ويخطر مركز الاتصال على هاتف رقم 80066473 بأي تغيير يطرأ عليها.

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