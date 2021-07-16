الامارات | توظيف.. أكاديمية عجمان للسياقة تطرح شواغر وظيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. أكاديمية عجمان للسياقة تطرح شواغر وظيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت هيئة دعم الخدمات الأمنية، التابعة لحكومة عجمان، عدداً من الشواغر الوظيفية في أكاديمية عجمان للسياقة، ضمن ثلاثة مسميات مهنية، الأول «مبرمج تكنولوجيا معلومات»، يحمل خبرة سابقة أو شهادة علمية في مجال البرمجة، مع منح الأولوية لتوظيف المتقدمين من الكوادر المواطنة.

وطلبت الهيئة موظفين في مهنة «فاحصي تدريب» يحملون خبرة مناسبة، ويجيدون التحدث باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، مع منح الأولوية للمواطنين المتقدمين للوظيفة، كما طلبت موظفين في مهنة «مدربي سياقة»، لديهم خبرات مناسبة ومعتمدة في قيادة المركبات، ويجيدون التحدث باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، مع منح الأولوية للمواطنين المتقدمين للوظيفة.

ودعت الهيئة الراغبين في التقدم للحصول على الوظائف المطلوبة، إلى إرسال السير الذاتية وطلبات التوظيف على البريد الإلكتروني [email protected]، مشددة على أنه سيتم تجاهل السيرة الذاتية لمن لم يستوفِ الشروط المطلوبة لكل وظيفة.

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