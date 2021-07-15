الامارات | 100 عملية نقل دم لأجنة داخل الرحم

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 عملية نقل دم لأجنة داخل الرحم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى مستشفى الكورنيش، إحدى منشآت شركة «صحة»، 100 عملية نقل دم لأجنة، وقدم الرعاية لهم داخل رحم الأم.

وقالت رئيسة قسم طب الجنين والتصوير واستشاري طب الأمومة والجنين في المستشفى، الدكتورة ليان بريكر، إن «نقل دم الجنين يتطلب مستوى عالياً من الدقة والخبرة».

وأضافت أن عدد العمليات التي أجريت في المستشفى وصل إلى 100 عملية نقل دم ناجحة لأجنة، وهو إنجاز يعزز خبرة مستشفى الكورنيش في علاج الأطفال قبل الولادة.

وأوضحت أن وحدة طب الأجنة المتقدمة تستقبل المرضى من جميع أنحاء الإمارات ومنطقة الخليج، وتوفر رعاية شاملة للأم والطفل.

وتأسست وحدة طب الجنين المتقدم في مستشفى الكورنيش عام 2014.

ويوفر طب الجنين فرصاً للتشخيص والعلاج للأجنة الذين يعانون مشكلات صحية قبل الولادة، ويتضمن العلاج الجنيني لتصحيح أو علاج أو تقليل الآثار الضارة للتشوهات أو الأمراض الجنينية، بينما لايزال الطفل في رحم الأم، ويمكن أن يكون علاج الجنين غير جراحي من خلال توفير الأدوية للأم، التي تعبر المشيمة وتعالج الطفل، أو جراحياً، حيث يعالج خبراء طب الجنين الطفل جراحياً وبشكل مباشر، أثناء وجوده في رحم الأم.

ومن أكثر تقنيات العلاج للجنين شيوعاً نقل دم الجنين، وهو أمر مطلوب عندما يكون الطفل مصاباً بفقر الدم، إذ يحدث فقر الدم لدى الجنين عندما لا ينتج الطفل خلايا الدم الحمراء، وربما يكون ذلك بسبب عدوى أو عند تدمير خلايا الدم الحمراء، ويحدث هذا بشكل شائع عندما لا تتوافق فصيلة دم الأم والطفل مع وجود أجسام مضادة عند الأم تعبر المشيمة، وتهاجم خلايا الدم الحمراء للطفل، لأن الهيموغلوبين يحمل الأكسجين، وخلايا الدم الحمراء مهمة في الحفاظ على الوظيفة الطبيعية للدم، ويمكن أن يكون لفقر الدم الجنيني العديد من الآثار الضارة، بما في ذلك المضاعفات القلبية.

ويمكن الكشف عن فقر الدم لدى الجنين أثناء الحمل، من خلال اختبارات ما قبل الولادة، وقد تكون بعض الاختبارات روتينية، بينما قد تجرى اختبارات أخرى للتحقق من فقر الدم لدى الجنين على وجه التحديد.

ويقوم أخصائيو طب الجنين في مستشفى الكورنيش بعمليات نقل دم للجنين عن طريق حقن إبرة في بطن الأم، مع التوجيه بالموجات فوق الصوتية لتزويد الجنين بالدم اللازم، والوقاية من مضاعفات فقر الدم، وتزويد الطفل بإمدادات كافية من خلايا الدم الحمراء، للحفاظ على صحته حتى الولادة.

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