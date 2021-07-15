الامارات | غدا.. انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة، مع فرصة لسقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س .

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:11 والثاني عند الساعة 04:54 والجزر الأول عند الساعة 11:18 والثاني عند الساعة 23:05 ، مشيرا إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 20:42 والثاني عند الساعة 08:01 .

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