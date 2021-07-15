الامارات | في يوم ميلاده.. "محمد بن راشد" يتصدر "تويتر".. "كل عام وانت نبض الوطن ورجل اللامستحيل"

شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاده.. "محمد بن راشد" يتصدر "تويتر".. "كل عام وانت نبض الوطن ورجل اللامستحيل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر وسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة يوم ميلاد سموّه الذي يصادف اليوم 15 يوليو.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه المناسبة، بشكل واسع، فأطلقوا وسم #محمد_بن_راشد، ووسم #ميلاد_فخر_العرب، اللذين تصدّرا الترند على "تويتر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعايد من خلالهما المتابعون سموّه في يوم ميلاده.

ويشار إلى أن وسم #ميلاد_فخر_العرب حقق عدد مشاهدات تزيد على " 31 مليون " مشاهدة حول العالم منذ اطلاقه وحتى اللحظة.

وعبّر المغردون، في هذه المناسبة، عن حبهم لسموّه، متمنين له طول العمر ودوام الصحة والعافية والاستمرار بالعطاء، فقال أحد المغردين: "كل عام و أنت المعلّم.. كل عام و أنت صانعّ المعجزاتّ.. كل عام و أنت مُلهم الأجيال.. كل عام و دبي بك تزهىو سيديّ".

وقالت أخرى: "أطيب الأمنيات لفخر الأجيال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة يوم ميلاده عسى الله ينعم عليه بدوام الصحة والعز والمجد والأمن.".

كما عبّر مغردون عن امتنانهم لسموّه، لأنه لطالما كان أباً لهم، وأباً للوطن، ومصدراً لفخرهم، ما جعل منه قائداً ملهماً لشعبه وللعالم أجمع. فقال أحدهم: "في هذا اليوم أنعم الله لنا أباً لوطنه وقائداً حكيماً لشعبه وملهم الحضارة والعالم وأيقونة التطوير.. والدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اللهم أطل في عمره واحفظه بحفظك وأدِم عليه الصحة والعافية".

وقال آخر: "في هذا اليوم أنعم الله لنا أبا لوطنه وقائداً حكيماً لشعبه .. كل عام وأنت صانع المستقبل، والأمل، والسعادة، اللهم أطل في عمره واحفظه بحفظك وأدم عليه الصحة والعافية".

ووصف مغردون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالقائد المثالي، والاستثنائي، ما جعل منه الرقم واحد على جميع الأصعدة، فقالت إحدى المغردات: "كل عام وأنت النموذج الأمثل والأكمل لكل حاكمٍ وقائد، كل عام وأنت تحمل شعبك وبلدك في قلبك ونُصب عينك ولا ترضى إلا بالمركز الأول، كل عام وأنت هبة الله لهذا البلد الطيب.. حفظك الله وسدد خطاك".

وقالت أخرى: "الرجل الذي لا يرضى الا بالمركز الاول.. كل عام وانت فخرنا يا صاحب السمو محمد بن راشد".

من جهتهم، قال مغردون إن يوم ميلاد سموّه هو يوم ميلاد إمارة دبي، ويوم ميلاد الأمل للأجيال التي كان سموّه ملهماً لها، فقال أحدهم: "دبــي ميـلادها مـن يـــوم ميـلادك.. اليوم ميلاد صانع الأمل، محمد بن راشد.. كل عام وأنت ملهم للأجيال".

وقالت أخرى: "اليوم ولادة ملهم الحضارة والإنسانية وأيقونة التطوير.. دمت فخراً لنا.. كل عام وأنت فارس العرب يا سيدي بوراشد".

فيما تحدّث مغردون عن إنجازات سموّه، وكيف جعل من دبي جنة على الأرض، فقال أحدهم: "جعل من دبي واجهة حضارية عالمية، وأرسى روح التسامح والتنوع الإنساني المبهر في مدينته، اليوم ولادة ملهم الحضارة، والإنسانية، وأيقونة التطوير، دمت فخراً لنا".

وقال آخر: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله ورعاه، نموذج عظيم في القيادة، لا يعرف المستحيل صنع من دبي أيقونة عالمية. إنجازاته العملاقة تجاوزت تضاريس الإمارات.. إنه قدوة ومُلهم وفخر لكل العرب. وكل عام وأنت بصحة وسعادة".

وكان صاحب السمو مصدر السعادة والتفاؤل للكثير من المغردين الذين عبّروا عن ذلك بقولهم: "روح السعادة في الامارات ونشر التفاؤل في دبي.. كل عام وأنت بصحة ويخليك لنا يا فخر الشيوخ".

من جهتهم، كتب بعض المغردين أشعاراً لسموّه احتفالاً منهم في يوم ميلاده، فقال أحدهم: "لانّـــك أسطورة التاريخ.. وأمجــادك فـخــرٍ لشعـب الإمارات وقـيادتـها.. دبــي ميـلادها مـن يـــوم ميـلادك.. لـو كانت فـ عِــز من لحظة ولادتها".

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