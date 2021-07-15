الامارات | «التوطين»: التحديث الدوري لـ«السيّر الذاتية» يزيد فرص التوظيف

شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين»: التحديث الدوري لـ«السيّر الذاتية» يزيد فرص التوظيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه لا يشترط تسجيل الكوادر المواطنة من الباحثين عن عمل، لدى بوابة «توطين» للإطلاع على فرص العمل المتاحة في البوابة، لافتة إلى أنه يمكنهم التسجيل لاحقاً عند العثور على الوظيفة المناسبة لخبراتهم أو إمكاناتهم أو مؤهلاتهم، وذلك لكي يبدأ النظام في التعامل مع طلبات توظيفهم وإرسال سيرهم الذاتية إلى الجهات التي تطرح الشواغر المناسبة لهم.

وشددت الوزارة، رداً على أسئلة عدد كبير من متعامليها ومتابعي موقعها الإكتروني الرسمي، على أن التزام الباحث عن عمل بتحديث السيرة الذاتية دورياً، وحضور الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة، يساعد بشكل كبير في تحسين فرصه في الحصول على الوظيفة التي ينشدها.

وذكرت أنها تحرص على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين الباحثين عن عمل عبر بوابة «توطين»، أبرزها الترشيح للشواغر المعلن عنها في البوابة، والتنسيق مع أصحاب العمل لحضور المقابلات الوظيفية مباشرةً أو من خلال حضور أيام التوظيف المفتوحة في مراكز سعادة المتعاملين في الدولة، والترشيح للبرامج التدريبة والتأهيلة الفنية أو التخصصية، بالإضافة إلى الاستفادة من جلسات الإرشاد المهني والوظيفي، وكذلك الاستفادة من امتيازات بطاقة أبشر بعد التوظيف في القطاع الخاص.

وحددت الوزارة 11 دوراً أو مسؤولية على المواطنين الباحثين عن عمل، تشمل «استكمال جميع بيانات الحقول في صفحتي التسجيل» والسيرة الذاتية على بوابة توطين، للحصول على حساب خاص للباحث عن عمل، والحرص على متابعة الحساب الخاص بالباحث عن عمل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر لتنشيط حساب التسجيل في بوابة التوطين، وأن يكون المواطن جاهزاً للعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بحصوله على فرصة العمل».

وشملت قائمة المسؤوليات الـ11 أيضاً حرص الباحث عن عمل على ألّا يتغيب عن الحضور لأي خدمة أو فعالية مقدمة للباحثين عن عمل لثلاث مرات، وكذلك ألّا يتغيب عن حضور المقابلة الوظيفية لأكثر من مرتين، وألّا يرفض ثلاث فرص عمل مناسبة من جهات مختلفة، وألّا يرفض عقد عمل مناسب، وأن يلتزم بالحضور واستكمال البرامج التدريبية حسب الفترة الزمنية المحددة، ويلتزم بحضور البرنامج الإرشادي، والالتزم بالرد على قنوات التواصل المختلفة (الهاتف، البريد الإلكتروني، الرسائل النصية) وبحد أدنى ثلاث مرات، وأخيراً أن يلتزم بتحديث بياناته المدرجة في حسابه ويخطر مركز الأتصال على هاتف رقم 80066473 باي تغيير يطرأ عليهما.

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