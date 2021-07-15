الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر من مخاطر إهمال الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذّر من مخاطر إهمال الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني أفراد المجتمع عموماً والأسر خصوصاً إلى التعاون في حماية الأبناء من المخاطر صيفاً.

وأوضح مدير قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد سهيل الراشدي على ضرورة متابعة الأبناء خلال العطلة الصيفية وظروف الحالة الاستثنائية لجائحة كورونا (كوفيد- 19)، محذراً من مخاطر الإهمال وحوادث الغرق.

وحذر الراشدي من خطورة ترك السيارات مفتوحة داخل المنزل، وأيضا ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم أثناء التسوق بوضعية قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم للاختناق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، و نقص الأوكسجين داخل المركبة.

وأكد أهمية مراقبة الأطفال باستمرار بشكل يضمن لهم السلامة من الحوادث المختلفة التي يتعرضون لها نتيجة الإهمال وعدم المتابعة، خصوصاً من هم دون سن السادسة نظراً لعدم وعيهم بالمخاطر المختلفة كالسباحة بمفردهم وزيادة حرارة الصيف والتي تفضي بهم في الكثير من الأحيان لحالات الغرق.

وناشد الإباء والأمهات بضرورة مرافقة الأبناء أثناء رغبتهم للسباحة، واختيار الأماكن والأعماق المناسبة لأعمارهم و توفير سترة النجاة وغيرها من وسائل الحماية لهم وتوجيههم الى خطورة السباحة بمفردهم حتى ينعم الجميع بالأمن والسلامة.

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