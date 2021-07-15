الامارات | بلدية رأس الخيمة تحدد ساعات العمل في مقاصب الإمارة خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رأس الخيمة تحدد ساعات العمل في مقاصب الإمارة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة بلدية رأس الخيمة ساعات العمل في مقاصب الإمارة خلال عيد الأضحى المبارك، وتشمل المقصب المركزي بالفلية، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، ومنافذ الإمارة الحدودية.

وأوضحت الدائرة أنها تعمل وفق خطط لتأمين صحة وسلامة الأفراد في إمارة رأس الخيمة برفع مستوى الرقابة الغذائية، وتكثيف الحملات التفتيشية لتعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الحالية، حيث تسعى إلى تلبية متطلبات العمل في أوقات الذروة التي يشهدها عيد الأضحى إلى جانب التأكد من تكامل مختلف العناصر لتطبيق آليات الأمان التي تضمن توفير كل المقومات الصحية في التعامل مع الجمهور.

وأضافت أنه سيتم استقبال الأضاحي في أيام العيد من الساعة الخامسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ابتداءً من يوم وقفة عرفة وبعد صلاة العيد مباشرة، وخلال أول أيام العيد، وفي اليومين الثاني والثالث ومن السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، حيث سيبدأ العمل يوم وقفة عرفة في سوق المواشي برأس الخيمة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ومن بعد صلاة العيد وحتى الثامنة مساءً لليوم الأول من أيام العيد، ويستمر العمل لليوم الثاني والثالث والرابع من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص فريق لتكثيف الجهود خلال فترة عطلة العيد، حيث سيتواجد الأطباء البيطريون في المنافذ المهمة في الإمارة، ومنها مطار رأس الخيمة الدولي على مدار الساعة، وستكثف إدارة الصحة العامة حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والطيور الحية على مدار الساعة خلال أيام العيد، للحرص على تقديم جميع الخدمات للمتعاملين بجودة عالية في فترة العيد لما تشهده من كثرة الطلب على المنتجات والسلع الغذائية في الإمارة وتلبية احتياجات السكان وتغطية الأعداد الكبيرة من الأضاحي والحرص على تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية للجمهور.

وذكرت أن فريق الأطباء البيطريين سيتواجدون على مدار الساعة في جميع المقاصب التابعة للإمارة وسوق المواشي بالفلية لفحص الحيوانات الحية قبل الذبح للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بأي أمراض معدية وفحص اللحوم والأعضاء بعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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