"اقتصادية عجمان" تنفذ ثلاث حملات تفتيشية استعدادا لعيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان حملتها الرقابية في الإمارة استعداداً لعيد الأضحي المبارك. وتتضمن الخطة 3 حملاتٍ تفتيشية تقوم خلالها إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة بتكثيف الحملات والزيارات الميدانية الرقابية على المنشآت الاقتصادية في أسواق الخضار والفواكه وسوق المواشي والمراكز التجارية للحد من وجود أي تلاعبٍ في الأسعار واستغلال المستهلكين في هذه الفترة.

وقال سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تحرص بشدة على مراقبة الأسواق في هذه الفترة بهدف حماية المستهلكين من أي غشٍ تجاري أو استغلال للأسعار. وأكد الشمري أن الحماية لا تستهدف فقط المستهلك بل والتاجر كذلك لجعل إمارة عجمان مكانا يستقطب المستهلك والتاجر في آن واحد. وعن آلية عمل المفتشين خلال عيد الأضحى.. قال الشمري إن مفتشي الدائرة سيعملون خلال فترة العيد على ورديتين صباحية ومسائية وسيتم استقبال جميع الشكاوى من خلال مركز الاتصال التابع لحكومة عجمان على الرقم 80070 والعمل على حلها وإغلاقها في الوقت المحدد. من جانبه قال حسن الشحي مدير قسم مكافحة الغش التجاري إن دور الدائرة لا يقتصر على المخالفة والتفتيش بل على التوعية والحرص على خلق مستهلك واع يقوم بالاستعداد قبل التسوق من خلال تحديد الميزانيات وقائمة المشتريات حتى لا يتم هدر المال في أمور غير مهمة والأهم هو الاحتفاظ بفاتورة الشراء ومعرفة حقه كمستهلك وقراءة الشروط والأحكام قبل البدء بعملية الدفع. ودعا الشحي الجمهور الكريم إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظا على سلامة المجتمع.