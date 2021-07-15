الامارات | تعرف إلى عدد الطلبة المتفوقين المستحقين للإقامة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى عدد الطلبة المتفوقين المستحقين للإقامة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن عدد الطلبة المتفوقين المستحقين للإقامة الذهبية، يبلغ 2036 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وذكرت المؤسسة أنه، ‏بناء على إعلان حكومة دولة الإمارات عن منح الإقامة الذهبية للطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة 95% فما فوق من طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في الصف 12، يبلغ عدد المستحقين 2036 طالبا وطالبة وتشمل الإقامة عائلات الطلبة أيضاً.

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