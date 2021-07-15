الإمارات والفاتيكان تعززان التعاون التعليمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مجمع التعليم الكاثوليكي بالكرسي الرسولي «هولي سي» في الفاتيكان تنص في جوهرها على تعزيز التعاون في قطاع التعليم بين الطرفين من أجل توثيق العلاقات الراسخة، والتي تأتي امتداداً وتكريساً لما جاء في وثيقة «الأخوة الإنسانية» من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

وقع مذكرة التفاهم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي رئيس المؤسسة البابوية التربوية - عميد التعليم الكاثوليكي في العالم - وزير تربية الفاتيكان وبحضور الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية والدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا مدير إدارة التعاون التعليمي الدولي والمستشار سالم القريني والمونسنيور جاي ريال ثيفيرج الأمين العام للمؤسسة البابوية التربوية والدكتور تاج الدين سيف سفير المؤسسة البابوية التربوية.

ويأتي توقيع المذكرة تتويجاً لزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية التي قام بها إلى دولة الإمارات عام 2019 وما ترتب عليها ورغبة كل من الطرفين في دعم وتوثيق العلاقات القائمة بينهما والتي جاءت في وثيقة «الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» التي وقعها بهذه المناسبة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز ثقافة اللقاء والإخاء كأساس وطريق للعدالة والسلام وفتح حوار بين الحضارات وتطوير التعليم باعتباره منفعة مشتركة للبشرية جمعاء فضلاً عن تطوير روابط التعاون في مجال التعليم العام والعالي (المشاريع البحثية - الحلقات النقاشية - البنية التحتية التعليمية) لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في التعليم. كما تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والبيئة المتكاملة والتضامن بوصفهما مسارين لتحالف تعليمي يعزز الهوية واحترام الاختلاف بين الثقافات بجانب تبادل زيارات طلبة المؤسسات التعليمية والمشاركة في الأنشطة التعليمية.

إلى ذلك وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم عقد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي اجتماعاً مع معالي الكاردينال جوزيبي فيرسالدي ناقشا خلاله مجموعة من القضايا التربوية وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجال التعليمي بين دولة الإمارات والفاتيكان، علاوة على التطرق إلى مسألة أهمية التعليم وتأثيره على الإنسانية والبحث كذلك في أطر ومسارات التعليم في كلا البلدين.