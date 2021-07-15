بمبنى أكاديمية سيف بن زايد.. مركز جديد لإسعاد العاملين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، ثاني مركز لخدمة وإسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بقطاع الموارد البشرية، وذلك في مبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

واطلع الشريفي خلال جولة بالمبنى على الخدمات التي يقدمها المركز والجهود المبذولة في ترسيخ قيم ومبادئ السعادة والإيجابية بين العاملين، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أعلى نسب في السعادة الوظيفية، وذلك بالاستناد للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

وتعرف خلال الافتتاح والجولة - التي رافقه خلالهما اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية وعدد من الضباط - على جهود إسعاد العاملين في منصات الخدمات الخاصة بموظفي شرطة أبوظبي، إضافة إلى الخدمات الخارجية من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الاتصالات وشركة دو. كما تعرف على منصة «حياكم» التابعة لمصرف السعادة والتي تقدم عروضاً وخصومات ومميزات لموظفي شرطة أبوظبي. وقد شاركت «الاتحاد للطيران» في حفل الافتتاح بتسجيل الموظفين ضمن برنامج سفر موظفي حكومة أبوظبي. واطلع على منظومة الكفاءات المتكاملة في إدارة الاختيار والتعيين، والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم المرونة المؤسسية من خلال أداء الموظف مهام القسم بشكل متكامل، ما يسهم في رفع مؤشرات الإنتاجية وتفادي الازدواجية في العمل، وتطوير وتعزيز جودة بيئة العمل ضمن الهدف الاستراتيجي لقطاع الموارد البشرية. وتعرف مدير عام شرطة أبوظبي على برنامج التوظيف الذكي «نقوه» ضمن الهدف الاستراتيجي للاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي عبر ربط جميع إجراءات ومراحل التعيين إلكترونياً باستخدام مسارات التعيين.

يهدف البرنامج إلى تسهيل عملية متابعة طلبات الموظفين والمتقدمين للوظائف، ويقوم بالمفاضلة بين المرشحين باستخدام شاشة الأولوية الذكية، ما يضمن الشفافية والعدالة للمتقدمين للوظائف.