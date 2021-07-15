حفل وداع لسفيري لوكسمبورج والسويد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، صباح أمس، حفل توديع لإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقية لوكسمبورج وهنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما كسفيرين لبلديهما بالدولة.

وأعربت إليزابيث عن شكرها وتقديرها للمسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ولكافة المسؤولين في الدولة لما لقيته من دعم وتعاون أسهم في تسهيل وإنجاح مهام عملها، متمنيةً لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

كما أعرب هنريك عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ما لقيه من تعاون لتسهيل مهام عمله كسفير لبلده لدى دولة الإمارات، والذي كان له الأثر الكبير في توطيد علاقات التعاون بين مملكة السويد ودولة الإمارات في كافة المجالات المختلفة.