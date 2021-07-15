«ربدان» تكرم طلبتها المتميزين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت «أكاديمية ربدان» في إمارة أبوظبي، بتكريم نخبة من طلابها المتميزين والمتفوقين من وزارة الداخلية، بحضور اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني، عضو مجلس أمناء أكاديمية ربدان، والعقيد الدكتور عمر آل علي مدير عام تطوير الكفاءات في وزارة الداخلية.

وقال المرزوقي: «إن الطلبة المتفوقين والمتميزين هم قدوة لشباب الوطن، تفتخر بهم الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وتميزهم في الدراسة سيجعلهم قادرين على شغل مناصب المسؤولية العليا، لأنهم أثبتوا جدارة عالية في نيل العلم والعمل والتخصص لخدمة وطنهم في شتى المجالات، وأتقدم بالشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا غاية عنايتهم ورعايتهم لتوفير أسباب التفوق في الدراسة لأبنائهم، رغم الظروف الاستثنائية للجائحة».

وقال الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان، في كلمته خلال حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشهيد في مقر الأكاديمية: نحرص على أن نقدم للطلبة أعلى المستويات العالمية في التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، حتى نحقق رسالتنا في إنشاء كوادر وطنية متخصصة، قادرة على حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته.

ومن جانبه، قال آل علي: إنكم طلبة متفوقون وتتمتعون بالكفاءات والمواهب، بعد تمتعكم بالجاهزية لأداء مهامكم في الحفاظ على السلامة العامة وفقاً لأسس علمية تلبي الاحتياجات الأمنية المستقبلية، وتواكب المتغيرات والتطورات مرتكزين على أسس راسخة من العلم والمعرفة واستشراف المستقبل ووفق أفضل المعايير المتقدمة عالمياً.