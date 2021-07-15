الامارات | انضمام 594 أسرة من «التمكين الاجتماعي» بالشارقة إلى «وفر»

شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام 594 أسرة من «التمكين الاجتماعي» بالشارقة إلى «وفر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، عن انضمام 594 أسرة من أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة إلى قاعدة المستفيدين من برنامج «وفر» للخصومات.

وتهدف المبادرة إلى تقديم تسهيلات لأسر الأيتام، لتتمكن من الاستفادة من الخصومات المتنوعة التي تتميز بها البطاقة، حيث جرى تسليم البطاقات لـ475 أسرة في مدينة الشارقة. وفي المنطقة الوسطى 35 أسرة، وفي المنطقة الشرقية 84 أسرة.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، الدكتور طارق سلطان بن خادم، إن برنامج «وفر» يسعى إلى توسعة قاعدة المستفيدين منه لتشمل أكبر شريحة ممكنة، حيث يخدم حالياً ما يفوق 69 ألف مستفيد يشملون جميع موظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة، والمتقاعدين حاملي خلاصة قيد إمارة الشارقة، وموظفي شرطة الشارقة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، وموظفي الشركات المشاركة في برنامج «وفر»، والمستفيدين من فئات مختلفة، ليحقق بذلك نهج موارد الشارقة ورؤيتها التكاملية في جعل مجتمع إمارة الشارقة بيئة سعيدة ومتكافلة.

جدير بالذكر أن بطاقة «وفر» تقدم امتيازات عدة، وباقة خصومات وتسهيلات لحامليها، في أكثر من 868 شركة ومؤسسة مشاركة في البرنامج، ضمن 30 تصنيفاً تجارياً متنوعاً. وتواكب مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي احتياجات أسر الأيتام، وتسعى إلى تأمين معيشة كريمة لهم ومستقرة مادياً.

ويحتل برنامج التمكين الاقتصادي أهمية كبيرة في خطط المؤسسة، كونه يسهم في رفع العبء عن كاهل الوصي القائم برعاية أموال اليتيم، فتقدم المساعدات المالية المتنوعة التي ترفع من سقف دعم الأسر، وتتكاتف الجهود المجتمعية أيضاً لمساندة الأسر في كل الميادين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتيسير معيشتهم.

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