الامارات | إطلاق خدمة «الأضحية» عبر تطبيق «دبي الآن»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة «الأضحية» عبر تطبيق «دبي الآن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «دبي الرقمية» بالتعاون مع جمعية دار البر خدمة «الأضحية»، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن فئتي الإسلام والتبرعات في تطبيق «دبي الآن»، بهدف تسهيل العمل الخيري والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، سعياً نحو توفير منظومة خدمات شاملة ومتكاملة للناس تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم ضمن تطبيق ذكي موحد.

وتتيح الخدمة طلب وتوزيع الأضحية ودفع ثمنها عبر خطوات بسيطة سواء داخل الإمارات أو خارجها، كما تسمح بالحصول على ثلث الأضحية.

ويوفر تطبيق «دبي الآن» خدمة «الأضحية» ضمن إجراءات دفع آمنة وموثوقة توفر الوقت والجهد على المستخدمين، وتقدم لهم تجربة مبتكرة لأداء العمل الخيري بسهولة ومن خلال أجهزتهم الذكية فقط، دون الحاجة للذهاب إلى الجمعيات الخيرية أو المراكز المختصة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية التابعة لهيئة دبي الرقمية، وسام لوتاه، أن منظومة الخدمات الذكية في دبي عبر تطبيق «دبي الآن» تتوسع بشكل دائم في كل المجالات، لتصبح البوابة الموحدة والشاملة للخدمات والمعاملات الحكومية في مدينة دبي، وتقدم حلولاً سهلة وسريعة لفئات المتعاملين كافة، بما يتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية من قطاع الخدمات الحكومية.

وأضاف: «بفضل هذا التوسع أصبح التطبيق جزءاً أساسياً من حياة الناس في دبي، نظراً للقائمة الشاملة من الخدمات التي يوفرها، وأحدثها خدمة (الأضحية)»، مؤكداً السير قدماً في مسيرة التحول الرقمي الكامل بحلول 12 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يغطي القطاعات كافة في المدينة، ولا سيما العمل الخيري.

وقال إن «تعاوننا مع الجمعيات الخيرية مستمر لتوفير خدمات الخير عبر تطبيق (دبي الآن). والباب مفتوح دائماً للتعاون مع الجمعيات الخيرية لتحويل خدماتها إلى رقمية وسهلة وآمنة بما يتوافق مع رؤية قيادتنا في تحويل الحياة بأكملها في دبي إلى حياة رقمية».

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري، أهمية الشراكة بين الجمعية ودبي الرقمية. وأشار إلى الإقبال من الأهالي على أداء شعيرة «الأضحية» ترجمة لتعاليم ديننا الحنيف، فيما تشهد «دار البر» تحديداً طلباً عالياً جداً من الجمهور لأداء خدمة الأضاحي لهم، ما يستدعي آليات جديدة ومتقدمة في تقديم الخدمة، تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمة.

ويستطيع الراغبون في شراء أضحية عيد الأضحى تحميل تطبيق «دبي الآن» المتوافر على متجري «أبل وغوغل بلاي»، والقيام بإجراءات الشراء والدفع والتوزيع من خلال التطبيق بخطوات سريعة وسلسة وموثوقة.

ويقدم تطبيق «دبي الآن» الموحد للمدينة، خدمات أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، يصل عددها إلى ما يزيد على 130 خدمة، وضمن 12 فئة، هي: الفواتير، والموبايل، والمركبات، والإسكان، والإقامة، والصحة، والتعليم، والأمن، والسفر، والإسلام، والتبرعات والخدمات العامة.

تطبيق «دبي الآن» يقدّم خدمات 30 جهة حكومية وخاصة في دبي.

منظومة الخدمات الذكية عبر «دبي الآن» تتوسّع في كل المجالات.

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