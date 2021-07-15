الامارات | انطلاق الفصول الذكية لطلبة الصفوف 4 - 11

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصول الذكية لطلبة الصفوف 4 - 11 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، الفصول الذكية تحت اسم «برنامج تمكين»، الذي يستهدف طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر الذين لم يجتازوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/‏‏‏2021، وتتاح الفصول عبر بوابة التعلم الذكي (LMS)، حيث يستطيع الطالب الدخول عليها ومتابعة دروسه، محددةً موعد اختبارات الإعادة خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو.

ودعت المدارس الحكومية، في رسالة موجّهة للطلبة الذين لم يجتازوا امتحانات نهاية العام وأولياء أمورهم، إلى استغلال الفرصة لتحسين مستوياتهم من خلال الفصول الذكية التي تشمل مراجعات ومقاطع فيديو ونماذج لأسئلة تدريبية، مشددةً على ضرورة أن ينتهي الطلبة المستهدفون من هذه الفصول، حتى يتمكنوا من خوض امتحانات الإعادة.

وأكدت الإدارات المدرسية أن الدروس متاحة بشكل يومي، وعلى الطالب متابعة ذلك بنفسه، مشيرة إلى أن الفصول الذكية تضم مقررات ودروس الفصل الدراسي الثالث، التي تكون منها امتحانات الإعادة.

وتعتمد الفصول الصيفيَّة الذكيّة على تعلّم الطالب الذاتي من خلال منصات تعليمية ضمن برنامج زمني محدد، وتتميز بالمرونة في التعامل مع محتويات التعلم الذاتي أو الإجراءات التقييمية المتاحة على المنصة، وهذا من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة أداء الطالب، وتمكينه من المهارات المستهدفة في البرنامج، إضافة إلى تحمله مسؤولية تعلمه وتقييمه.

من جهة أخرى، حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثماني خطوات لإتمام امتحانات الإعادة المقررة على طلبة الصف الـ12، وتنطلق من الأحد المقبل.

ودعت المؤسسة المدارس الحكومية إلى الالتزام بالخطوات التي اعتمدتها، لضمان سير الامتحانات بشكل طبيعي، بما يصبّ في مصلحة العملية التعليمية والطالب.

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