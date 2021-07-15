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الامارات | عربات التسوق

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شكرا لقرائتكم خبر عن عربات التسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يوليو 2021

يتكرر مشهد ترك عربات التسوق في الأحياء السكنية، وعلى الأرصفة، دون مبالاة من بعض المتسوقين بعد أن ينتهوا من التسوق، وهو سلوك غير حضاري، يؤثر سلباً في المنظر العام. والمطلوب من الجهات المعنية وضع آلية تمنع ترك العربات خارج مراكز التسوق.

(أبومحمد)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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