الامارات | بلدية دبي تغلق 4 منشآت لمخالفة الإجراءات الوقائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق 4 منشآت لمخالفة الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي أربع منشآت، بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحد من انتشار الفيروس.

وأفادت البلدية في تقرير، أمس، بأن مفتشيها نفذوا 2266 زيارة ميدانية على المؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها داخل الإمارة، وبلغ متوسط الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية 98%.

وشملت قرارات الإغلاق صالوناً في منطقة الورسان بسبب الاكتظاظ، ومقهى للشيشة في منطقة النهدة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، ومغسلة في منطقة المرر لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، ومركز لياقة في منطقة عود ميثاء بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

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