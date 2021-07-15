الامارات | مذكرة تفاهم بين الإمارات والفاتيكان لتكريس «الأخوة الإنسانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الإمارات والفاتيكان لتكريس «الأخوة الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مجمع التعليم الكاثوليكي بالكرسي الرسولي «هولي سي» في الفاتيكان، تنص على تعزيز التعاون التعليمي بين الطرفين من أجل توثيق العلاقات الراسخة، والتي تأتي امتداداً وتكريساً لما جاء في وثيقة «الأخوة الإنسانية» من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

وقّع مذكرة التفاهم، وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير أكاديمية التربية الكاثوليكية (هولي سي) في الفاتيكان، الكاردينال جوزيبي فيرسالدي.

ويأتي توقيع المذكرة، تتويجاً لزيارة البابا فرانسيس التي قام بها إلى الإمارات وما ترتب عليها، ورغبة كل من الطرفين في دعم وتوثيق العلاقات القائمة بينهما، والتي جاءت في وثيقة «الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، التي وقّعها بهذه المناسبة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

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