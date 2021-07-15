الامارات | إنذار ومخالفة 375 منشأة في دبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار ومخالفة 375 منشأة في دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت بلدية دبا الحصن، خلال النصف الأول من العام الجاري، 375 مخالفة وإنذاراً، لمنشآت لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية.

وأفاد مدير بلدية دبا الحصن، طالب اليحيائي، بأن البلدية نفذت 1746 جولة تفتيشية على محال البقالة والكافتيريات والمطابخ الشعبية والمطاعم والأسواق، أسفر عنها تحرير 47 مخالفة للمطاعم والمحال والمطابخ غير الملتزمة بالقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها، وتوجيه 206 إنذارات للمنشآت غير الملتزمة.

ولفت إلى أن قسم الرقابة الصحية نفذ 738 جولة تفتيشية على مختلف الجهات والمؤسسات في المدينة، وجّه خلالها 53 إنذاراً، وسبع مخالفات، مؤكداً استمرار الجولات التفتيشية والرقابية على المحال والمنشآت البيطرية طوال العام، لتأكد من تطبيقها للأنظمة والقوانين الخاصة، فيما نفذ قسم الخدمات البيطرية 1168 جولة تفتيشية، وجّه من خلالها 24 إنذاراً، وتم تحرير11 مخالفة.

ونفذ قسم العمليات والتفتيش البلدي 305 زيارات تفتيشية على الرخص التجارية، وجّه خلالها تسعة إنذارات، وتلقى 966 مكالمة على الخط الساخن، و16 شكوى، إذ نفذ قسم مكافحة الآفات 1721 حملة مكافحة للحشرات داخل المنازل والمرافق الحكومية بالمدينة، و48 ألفاً وأربع حملات لمكافحة الحشرات في حاويات النفايات، كما أجرى 199 حملة للحالات الطارئة لمكافحة الحشرات والعقارب والثعابين والحيوانات السائبة والقوارض.

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