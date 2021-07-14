"طرق دبي" تحدد مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة وحافلات المواصلات العامة ومترو وترام دبي ووسائل النقل البحري ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستكون مراكز مزودي الخدمة /الفحص الفني للمركبات/ ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من 9 ذي الحجّة إلى 12 ذي الحجة على أن يستأنف الدوام 14 ذي الحجّة 1442 هجرية وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر /الاثنين - الخميس/ /19-22 يوليو 2021/ من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و/الجمعة 23 يوليو 2021/ من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي و/السبت 24 يوليو/ من 5:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. وسيعمل الخط الأخضر /الاثنين - الخميس/ /19-22 يوليو 2021/ من الساعة 5:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي و/الجمعة 23 يوليو 2021/ من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي و/السبت 24 يوليو/ من 5:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. وسيعمل ترام دبي /الاثنين - الخميس/ /19-22 يوليو 2021/ من الساعة 6:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي و/الجمعة 23 يوليو 2021/ من 9:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي و/السبت 24 يوليو/ من 6:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة /باص دبي/ خلال عطلة العيد كالتالي: المحطات الرئيسة ومنها محطة سوق الذهب من 4:30 صباحا إلى 12:30 صباح اليوم التالي والغبيبة من 4:15 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي والمحطات الفرعية ومنها السطوة من 4:30 صباحا إلى 11:00 مساء وسيعمل خط /C01/ من السطوة على مدار الساعة وستعمل محطة القصيص من 4:30 صباحا إلى 12:04 صباح اليوم التالي ومحطة القوز الصناعية من 5:05 صباحا إلى 11:30 مساء ومحطة جبل علي من 4:58 صباحا إلى 12:15 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل الحافلات المغذية للمترو /الراشدية ومول الإمارات وابن بطوطة ودبي مول/ برج خليفة وأبو هيل واتصالات/ من 5:00 صباحا إلى 1:10 صباح اليوم التالي /ملاحظة: جميع الخطوط المغذية للمترو ستتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو/. وستكون مواعيد عمل الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كالتالي: المحطات الفرعية ومنها الغبيبة من الساعة 6:40 صباحا إلى 10:20 مساء وميدان الاتحاد من 4:25 صباحا إلى 12:15 صباح اليوم التالي ومحطة مترو اتصالات من 6:00 صباحا إلى 9:00 مساء ومحطة مترو أبو هيل من 6:20 صباحا إلى 10:40 مساء ومحطة حتّا من 5:30 صباحا إلى 9:30 مساء أما المحطات الخارجية فستعمل محطة الجبيل في الشارقة من 5:30 صباحا إلى 11:15 مساء ومحطة عجمان من 4:30 صباحا إلى 11:00 مساء.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري كالتالي: الباص المائي في محطات المارينا /مارينا مول ومارينا ووك ومارينا تيراس ومارينا بروميناد/ من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 12:00 منتصف الليل ورحلات سياحية في خور دبي من الساعة 4:00 عصرا الى 11:00 مساء وسيكون عمل التاكسي المائي خلال هذه العطلة حسب الطلب والخدمة متوفرة من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 8:00 مساء وعلى المتعاملين الحجز بشكل مسبق. وستكون مواعيد عمل العبرات التراثية، في العطلة المذكورة كالتالي: العبرات التراثية في محطات خور دبي /سوق دبي القديم - بني ياس/ من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي ومحطة /الفهيدي - السبخة/ من 10:00 صباحا إلى 12:30 صباح اليوم التالي ومحطة /الفهيدي - سوق ديرة القديم/ من 10:00 صباحا إلى 12:30 صباح اليوم التالي ومحطة /بني ياس - السيف/ من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي ومحطة /سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف/ من 4:00 عصرا إلى 11:00 مساء /الجدّاف - دبي فستيفال سيتي/ من 8:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. رحلات سياحية على متن العبرات التراثية كالتالي: من محطة شارع الشيخ زايد من 4:00 عصرا إلى 11:00 مساء وفي خور دبي من 4:00 عصرا إلى 11:00 مساء ورحلات سياحية أخرى من محطة الجدّاف / دبي فستيفال سيتي من 4:00 عصرا إلى 11:00 مساء. وستكون مواعيد العمل في فيري دبي خال عطلة عيد الأضحى المبارك كالتالي: /محطة الغبيبة - قناة دبي المائية - مارينا مول/ في 11:00 صباحا و 1:00 ظهرا و 6:30 مساء /ملاحظة: رحلة الساعة 11:00 صباحا لا تتوقف في قناة دبي المائية/ أما الرحلات السياحية للفيري فستكون من محطة مارينا مول الساعة 3:00 عصرا و5:00 مساء ومن محطة الغبيبة الساعة 5:00 مساء. أما مواقف المركبات العامة في دبي فهي مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداء من 9 ذي الحجّة إلى 12 ذي الحجّة /19 إلى 22 يوليو 2021.









