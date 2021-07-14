الامارات | توجيهات حاكم عجمان .. تسليم 10 مساكن لمستحقيها من أهالي منطقة المنامة

شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات حاكم عجمان .. تسليم 10 مساكن لمستحقيها من أهالي منطقة المنامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلم مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عبد الرحمن محمد النعيمي، 10 مساكن لمستحقيها من أهالي منطقة المنامة والتي وجه بتوزيعها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمكرمة من سموه للتسهيل على أهالي المنطقة وتوفير المسكن الآمن للجميع و تحقيق الاستقرار الأسري و الراحة و الطمأنينة و سبل العيش الكريم. وبنيت المساكن وفق طراز معماري حديث وبأفضل المواصفات والتجهيزات و الخدمات.

وأكد النعيمي أن القيادة الحكيمة لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل مقومات العيش الهانئ للسكان، ومن أهمها المسكن الآمن والذي يضمن الاستقرار الأسري ويحقق السعادة والرفاهية للمنتفعين به، موضحاً أن تكلفة المساكن بلغت خمسة ملايين و500 ألف درهم.

و أعرب عن شكره لصاحب السمو حاكم عجمان الذي يولي اهتماماً دائما بالجميع ويسعى جاهداً للتعرف على متطلبات الأهالي و احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم لتعزيز الولاء والانتماء للوطن الغالي .

ونوه إلى أن حكومة عجمان قدمت العديد من التسهيلات لجميع فئات وشرائح المجتمع ولا تزال تسعى جاهدة لتقديم المزيد بالتعاون مع الجهات والدوائر والمؤسسات مجتمعة لتدشين وتنفيذ المشاريع والمبادرات بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة لتحقيق الأهداف التي يلمس أثرها كل فرد في إمارة عجمان.

من جانبهم أعرب أصحاب المساكن الجديدة عن عميق شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان مؤكدين أن سموه والد للجميع ويحرص على معرفة احتياجات أبناء الإمارة و تحويل أحلامهم إلى واقع يضمن الحياة الهانئة لهم و لأبنائهم ويسهم في تحقيق الرفاهية والسعادة للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news