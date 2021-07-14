الامارات | انذار ومخالفة 375 منشأة في دبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن انذار ومخالفة 375 منشأة في دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت بلدية دبا الحصن خلال النصف الأول من العام الجاري 375 مخالفة وانذاراً، لمنشآت لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية وبالإضافة لعدم الالتزام بالاشتراطات المتبعة، وعدم التزامها بالتعليمات والقوانين التي تحافظ ببيئة المدينة.

وأفاد مدير بلدية دبا الحصن طالب عبدالله اليحيائي بأن البلدية نفذت 1746 جولة تفتيشية على محلات البقالة والكافتيريات والمطابخ الشعبية والمطاعم والأسواق بالمدينة، ضمن سعي البلدية بالمحافظة على صحة وسلامة سكان المدينة الفاضلة، إذ أسفر عنها تحرير 47 مخالفة للمطاعم والمحلات والمطابخ غير الملتزمة بالقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها، وتوجيه 206 إنذارات للمنشآت غير الملتزمة، بالإضافة إلى إصدار سبع رخص جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أن قسم الرقابة الصحية نفذ 738 جولة تفتيشية على مختلف الجهات والمؤسسات في المدينة وجه خلالها 53 إنذاراً، وسبع مخالفات، مؤكداً استمرار الجولات التفتيشية والرقابية على المحال والمنشآت البيطرية طوال العام لتأكد من تطبيقها للأنظمة والقوانين الخاصة، فيما نفذ قسم الخدمات البيطرية 1168 جولة تفتيشية وجه من خلالها 24 انذاراً وتم تحرير11 مخالفة.

ونفذ قسم العمليات والتفتيش البلدي، 305 زيارات تفتيشية على الرخص التجارية، وجه خلالها تسع إنذارات، وتلقى 966 مكالمة على الخط الساخن، و16 شكوى، إذ نفذ قسم مكافحة الآفات 1721 حملة مكافحة للحشرات داخل المنازل والمرافق الحكومية بالمدينة، و48004 حملة مكافحة للحشرات في حاويات النفايات، كما أجرى 199 حملة للحالات الطارئة لمكافحة الحشرات والعقارب والثعابين والحيوانات السائبة والقوراض.

ونوه اليحيائي أن كافة إدارات البلدية لم تنقطع عن العمل منذ بداية الجائحة، وتسعى بشكل دائم إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة الفاضلة.

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