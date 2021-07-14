الامارات | محمد بن راشد يدشن منصة Drone Box لإطلاق الطائرات بدون طيار في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يدشن منصة Drone Box لإطلاق الطائرات بدون طيار في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية

وقال سموه في تغريدات عبر "تويتر": "خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من ٤.٤ دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله.."

وأضاف سموه: "كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري … واطلعت على مشروع "عيون" للكاميرات ذات التقنية الذكية .. دبي مراقبة بأكثر من ٣٠٠ ألف كاميرا على مدار الساعة .. وهي من آمن مدن العالم.."

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تقديرنا وشكرنا لجميع كوادر شرطة دبي وجهازها الأمني وجهاز السلامة فيها … بفضل جهود رجال يعملون على مدار الساعة يدخل الناس بلادنا آمنين .. وينام فيها مواطنينا مطمئنين .. ويتدفق إليها المستثمرون وهم واثقون في تطبيق سيادة القانون على الجميع .."

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