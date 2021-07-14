«الدفاع» تكرّم الفائزين بـ«جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كرمت وزارة الدفاع كوكبة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين والمتقاعدين ومجندي الخدمة الوطنية من الذكور والإناث من مختلف التخصصات الفائزين بالدورة الرابعة من «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، التي تأتي لتقدير وتحفيز الأداء المتميز، وتشجيع التنافس الإيجابي.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة أمس، برعاية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن عبدالرحمن المري مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً راسخاً للتميز والابتكار، من خلال استراتيجية واضحة للعمل المؤسسي تواكب تطلعات الخمسين عاماً المقبلة في مختلف المجالات، لا سيما في القوات المسلحة التي تأسست على ثقافة الابتكار والتميز حتى باتت تشكل قيمة مضافة في المجالات كافة.

وأضاف معاليه أن جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار تأتي امتداداً لمسيرة الإمارات الرائدة في التميزالحكومي، والتي تجسدت بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال معاليه: إن قواتنا المسلحة قدمت نموذجاً ملهماً في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع والأمن لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبما يسهم في توطين الصناعات العسكرية وتطبيقاتها العلمية القائمة على الحلول المبتكرة والابداعية، مشيراً إلى أن الجائزة تجسد أهداف الدولة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار والاستثمار المستدام في الطاقات البشرية، والذي من شأنه تعزيز القدرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتحويل مفهوم الابتكار والتميز إلى ثقافة مؤسسية مستدامة في مختلف مجالات العمل الحكومي.

التميز والابتكار

وفي بداية الاحتفال، ألقى اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع رئيس اللجنة العليا للجائزة كلمة، قال فيها: نلتقي اليوم للاحتفاء بمن عمل واجتهد وتميز وأبدع لينال شرف الفوز بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار في دورتها الرابعة، هذه الجائزة التي أرسى قواعدها وأمر بإنشائها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إيماناً من سموه بقدرة أبنائه منتسبي القوات المسلحة على التميز والابتكار.

وأضاف: تهدف جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار إلى تحقيق رؤية القيادة العسكرية في مواصلة العمل لتعزيز دور القوات المسلحة، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لبناء قوة رادعة مجهزة بأحدث المعدات والأنظمة العسكرية وتقنياتها، والذي يتطلب إعداد وتنفيذ برامج تحديث دفاعية شاملة تؤهل القوات المسلحة للقيام بواجباتها المنوطة بها.

وأوضح أن «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار» أصبحت الأساس لخلق مناخ تنافسي شريف بين ضباط وأفراد وحدات القوات المسلحة ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة، لتمثيل وحداتهم حيث شهدت الجائزة إقبالاً كبيراً منذ بدء تأسيسها، وأضحت مجالاً خصباً لاكتشاف المبتكرين وتقديم الحلول للعديد من التحديات واكتشاف المواهب والطاقات البشرية واستثمارها بما يحقق المردود الإيجابي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن التميز والابتكار أصبح من أهم المعايير الرئيسة في مدى تطور القوات المسلحة، لأنهما يرتبطان بشكل وثيق بجوانب التطوير والتحديث المختلفة في هذه المؤسسة، مرتكزة على العنصر البشري والعمل على تأهيله وتدريبه وفق برامج عالية المستوى، حتى يكون قادراً على التميز والابتكار والإبداع. وقال: اليوم نمتلك جيلاً من شباب الوطن من أبناء القوات المسلحة قادرين على تصميم وتصنيع وتحديث المركبات العسكرية وأنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية والمركبات غير المأهولة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار والتميز في أعمال الصيانة والإصلاح، وتمضي جائزة القوات المسلحة في تمكين هذا الجيل والأجيال القادمة من التكنولوجيا المتقدمة، وتقدم لهم الدعم اللازم للتميز والابتكار.

عرض تعريفي

توجّه اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري في ختام كلمته بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدعم سموه للجائزة، وحرصه على تطورها سنوياً لتكون من أكثر الجوائز تميزاً على مستوى وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للجائزة وقادة القوات المسلحة، وإلى جميع اللجان العاملة على الجائزة، من عسكريين ومدنيين على الجهود المبذولة، التي لولاها ما وصلنا إلى هذا المستوى من التميز والابتكار. ثم شاهد الحضور عرضاً تعريفياً عن جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، وقام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، يرافقه اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري بتكريم الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار في دورتها الرابعة، وأخذ صورة جماعية معهم.