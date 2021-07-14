«تريندز» يعقد القمة الأولى للحوار بين مراكز الفكر والإعلام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات «قمة تريندز الأولى للحوار بين مراكز الفكر والإعلام»، والتي ستركز على موضوع تفعيل دور الشباب في المجالين البحثي والإعلامي، وذلك يوم الاثنين 26 يوليو الجاري الساعة 12:00 ظهراً في مركز دبي التجاري العالمي.

وستركز القمة التي ستجمع رؤساء تحرير عدد من الصحف وعدداً من مديري الوكالات والمكاتب الإعلامية على محورين رئيسيين: الأول هو التعاون الإعلامي والبحثي لتمكين الشباب وحمايتهم وتعزيز وعيهم، فيما سيركز الثاني على مستقبل دور الشباب في المؤسسات الإعلامية والبحثية في ظل الاهتمام المحلي والعالمي بهذه الفئة ودورها المحوري في عملية التنمية المستدامة. وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن القمة الإعلامية تندرج في إطار قناعة المركز بأهمية تكامل العمل بين مراكز الفكر والبحث والمؤسسات الإعلامية لتحقيق الأهداف المشتركة، ولا سيما في ما يتعلق بتوعية الرأي العام بالقضايا والأولويات المهمة.

وأشار إلى أن «قمة تريندز الإعلامية» للحوار بين مراكز الفكر والإعلام التي ستأخذ شكل حلقة نقاشية ستدرس وضع رؤى للتعاون بين الإعلام ومراكز البحث لتعزيز دور الشباب ودعم البحث العلمي باعتبارهما أحد مداخل المعرفة المهمة، مضيفاً أن الإعلام هو المحرك الأساسي في المجتمعات، والناقل لما يحدث ويجري، ولهذا تقع علية مسؤولية كبرى في نشر الفكر المستنير القائم على البحث لمواجهة قوى الظلام والتطرف. وذكر العلي أن هذه القمة بما تضم من قامات إعلامية مسؤولة تؤكد إيمان مركز تريندز للبحوث والاستشارات وإدراكه لأهمية الشباب باعتبارهم قادة المستقبل وعماد التقدم في أي مجتمع والنهوض به.