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ورش عمل لـ«ناشئة الشارقة»

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ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) 

تواصل «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات مخيمها الافتراضي «صيفك ويانا»، الذي يُقام برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، «الراعي الإعلامي الرسمي»، تحت شعار «تجربة صيفية تنعش مهاراتك».
ضم المخيم برنامجاً بعنوان: «صواريخ الفضاء والأقمار الصناعية»، الذي أقيم بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وقدمه مروان أنور شويكي، مدير القبة الفلكية والتوعية المجتمعية، وعمرو الأنصاري، مرشد علمي في الأكاديمية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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