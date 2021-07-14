الامارات | إعلان الـ 50 الأوائل في اختبار «إنجاز» لطلبة الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الـ 50 الأوائل في اختبار «إنجاز» لطلبة الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الخمسين الأوائل في «اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) - إنجاز» للعام الدراسي 2021/‏‏‏2020.

وأظهر الطلبة أفضل أداء كلي في المواد الأساسية الأربع التي شملها «إنجاز»، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، مقارنة بأقرانهم في دورة اختبار للعام الدراسي نفسه.

وبلغ عدد الاختبارات في المواد المختلفة للصف الثاني عشر في دورة العام الدراسي نفسه 163 ألفاً و426 اختباراً.

وقال وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، إن اختبار الإمسات أحدث نقلة نوعية في ميدان التعليم في الإمارات حين أقرته الوزارة وأطلقته في العام الدراسي 2016/‏‏‏2017 الذي جاء بعد إجراء العديد من الدراسات والبحوث، والاطلاع على التجارب العملية وإجراء المقارنات المعيارية لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

وأكد الحمادي إعداد مجموعة اختبارات إلكترونية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة، وتطبق على عدد من المراحل الدراسية، وتهدف إلى ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.

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