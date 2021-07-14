الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «كورونا»

أثنت قارئة على جاهزية العمل في مراكز علاج «كورونا» التابعة لهيئة الصحة في دبي، وسرعة إنجاز الفحوص المطلوبة للتأكد من سلامتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إن الخدمة السريعة وتأمين الدواء المطلوب بالإضافة إلى الأسلوب اللطيف من الأطباء والعاملين في المركز، كانت لها الأثر الكبير في رفع معنوياتها وشعورها بالراحة.

أثاث

يشتكي مستأجرون في أبراج سكنية بالشارقة، قيام البعض بترك أثاث ومقتنيات منزلية في الممرات، الأمر الذي يعيق الحركة، إلى جانب ما يمثله من بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، داعين البلدية إلى تنظيم زيارات ميدانية للتأكد من التزام السكان بالنظافة العامة.

تنزيلات

لاحظ قراء أن التنزيلات التي تعلنها بعض المحال في المراكز التجارية، غير حقيقية، أو أنها قليلة للغاية، أو تندرج ضمن العروض التي لا تفيد أصحاب الدخول المتوسطة، مثل «اشتري قطعتين وخذ الثالثة مجاناً»، وطالبوا الجهات المعنية بالرقابة على تلك المحال، ضماناً لحق المستهلكين في عدم التضليل.

توعية

طالب قراء الجهات المعنية في الدولة، بإطلاق حملة توعية واسعة بمزايا ومخاطر الاستثمار بالعملات الرقمية، مشيرين إلى أن هذا النوع من التجارة بدأ يأخذ حجماً كبيراً من اهتمام المستثمرين، الذين لا يمتلكون المعلومات الكافية في هذا المجال، وهو ما يعرضهم لخسارة أموالهم.

أسعار

لاحظ مراجعون تفاوتاً في أسعار المستلزمات الطبية في الصيدليات التابعة للمستشفيات الخاصة مقارنة بتلك الخارجية، لافتين إلى وجود مغالاة في تسعيرة المستشفيات التي لا توضح بدورها هذه الفروق الكبيرة للمراجعين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]youm.com

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