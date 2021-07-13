المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة يبدأ زيارة لواشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة زيارة للعاصمة الأميركية واشنطن دي سي تستغرق أسبوعاً. وأكد معاليه في تصريح له بمستهل زيارته متانة العلاقات والشراكة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، منوهاً بالتعاون المستمر بين البلدين في مجابهة التحديات الملحة التي تواجه العالم مثل قضايا المناخ وجائحة كوفيد-19 ومخاطر انتشار المواد النووية. وقال معاليه: «إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقة صداقة وطيدة وتحالف مهم ولديهما ذات التطلعات لجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمناً وازدهاراً».. وأضاف: «ستعمل دولة الإمارات مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين من أجل التوصل لحلول دبلوماسية للتحديات المشتركة». ومن المقرر أن يلتقي معاليه خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء في الكونغرس ومحللين في مجال السياسة الخارجية لتأكيد التزام دولة الإمارات بخفض التصعيد، واتباع الوسائل الدبلوماسية من أجل تحقيق الأمن والرخاء الاقتصادي في الشرق الأوسط. يرافق معاليه خلال لقاءاته واجتماعاته في واشنطن معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.. ويناقش مع المسؤولين الأمريكيين سبل تعزيز التعاون لحل النزاعات والتصدي للتحديات الملحة في العالم مثل التغير المناخي، وجهود توزيع اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد-19 وتعافي الاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، والذي يعد من أولويات دولة الإمارات التي تعد أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وتملك استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة. تعد زيارة معاليه لواشنطن هي الأولى من نوعها لدبلوماسي إماراتي رفيع منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات وإسرائيل.. وسيبحث معاليه مع نظرائه من الجانب الأميركي سبل تعزيز الاتفاق وتوسيع نطاقه. ويتحدث معاليه يوم الخميس القادم أمام الحضور بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز المرموقة، وإلى جانبه لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة للإعلان عن مبادرة جديدة للتدريب في المجال الدبلوماسي بالتعاون مع الكلية.