النائب العام للدولة: الإفراج عن 855 نزيلاً يجسد النهج الإنساني الكريم لرئيس الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالإفراج عن 855 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يجسد النهج الإنساني الكريم لسموه، وحرصه البالغ على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أفراداً صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة ويساهمون بإيجابية في بناء بلدهم وتنميته والمضي به نحو المستقبل. وأشار النائب العام للدولة إلى أن مكرمة سموه والتي تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات المستندة إلى مبادئ وقيم العفو والتسامح، تمثل رسالة أبوية وإنسانية بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في إتاحة كل الفرص الممكنة لأبنائها ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم، مؤكداً أهمية هذه المكرمة التي لا تتوقف عند تعزيز الروابط الأسرية وإدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، بل تشكل حافزاً لبقية النزلاء للالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية، بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة. وتوجه النـائب العـام للدولة بخالص التهـانـي والتبريكــات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلـى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود بمـناسبة قرب حـلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.