الامارات | رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 855 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 855 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 855 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بشكل ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تعزيزاً للروابط الأسرية، وإدخالاً للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة، لإعادة التفكير في مستقبلهم، والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

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