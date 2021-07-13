الامارات | تاكسي دبي تستخدم تقنيات فائقة التطوّر في مركز التحكم الذكي لتلبية طلبات متعامليها

شكرا لقرائتكم خبر عن تاكسي دبي تستخدم تقنيات فائقة التطوّر في مركز التحكم الذكي لتلبية طلبات متعامليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زود مركز التحكم وتحليل البيانات التابع لمؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات بأحدث التقنيات الذكية والفائقة التطور ليعمل على إدارة وتغطية جميع نطاقات الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة في دبي وصمم المركز وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والرقابية لخدمات النقل التي تقدمها المؤسسة.

وأكد مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي عبد الله إبراهيم المير، دور مركز التحكم وتحليل البيانات الهادف إلى تحقيق رؤية حكومة دبي في أن تكون المدينة الأذكى والأسعد في العالم وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات لإدارة منظومة النقل بطريقة آمنة وموثوقة وذكية للجميع.

وأشار الى أن طاقة مركز التحكم وتحليل البيانات الاستيعابية مجهزة لإدارة أسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل المدرسي حيث يجري رصد ممارسات السائقين والتقيد بضوابط العمل ونزول وصعود الطلبة والمشرفات من حافلات النقل المدرسي وتتبع ومراقبة مسار الأسطول كما يتولى المركز إدارة عمليات تشغيل مركبات الليموزين إضافة إلى خدمتي "سائقي" و"الأيدي الأمينة" وخدمة النقل بالحافلات والتي تضم خدمة "حافلات النقل المدرسي" وخدمة "الحافلات التجارية" التي أطلقتها المؤسسة مؤخرا كما ويتلقى المركز اتصالات السائقين وتقديم الدعم لهم وتوجيههم إلى الأماكن الأكثر طلبا للخدمة باستخدام تقنيات رقمية تعمل على مدار 24 ساعة حرصاً على استدامة تلبية احتياجات المتعاملين من خدمات مركبات الأجرة لغرض انتقالهم.

وأكد أن مؤسسة تاكسي دبي كرست جهودها ومساعيها في سبيل إنشاء مركز تحكم فريد من نوعه ويتمتّع بالقدرة على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة الحالية والمستقبلية من جهة ووصولا الى تحقيق أولى غايات مؤسسة تاكسي دبي المتمثلة بـ "التشغيل المتميز" من جهة أخرى.

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