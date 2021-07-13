"صحة دبي" تدشن "مركز بر دبي لخدمات "اللياقة الطبية"

ابوظبي - سيف اليزيد - دشنت هيئة الصحة بدبي اليوم "مركز بر دبي لخدمات اللياقة الطبية" الذي فتح أبوابه لإجراء الفحوصات الطبية لجميع فئات المقيمين وجاء كإضافة لسلسلة مراكز فحص اللياقة الطبية المنتشرة في دبي والبالغ عددها 17 مركزاً. وأوضحت ميساء البستاني مديرة إدارة اللياقة الطبية في الهيئة أن المركز المستحدث تم تشييده وفق أعلى المواصفات والتصاميم وتجهيزه بأفضل التقنيات والوسائل الطبية الذكية ورفده بعناصر وكوادر بشرية طبية وإدارية لها خبرتها وتميزها.

وقالت إن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها "مركز بر دبي لخدمات اللياقة الطبية" ساعدت كثيراً في البدء بطاقة استيعابية تصل إلى 500 متعامل يومياً مؤكدة أن الهيئة لديها القدرات اللازمة لرفع الطاقة الاستيعابية حالة تزايد الطلب على خدمات المركز مستقبلاً منوهة بأن المركز يستقبل المتعاملين بداية من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر خلال الأيام من الأحد حتى الخميس. وذكرت أن هيئة الصحة بدبي حرصت على توفير مناخ صحي آمن داخل المركز كسائر المراكز الأخرى وبسطت جميع إجراءات الفحص لتسهيل رحلة المتعاملين منذ اللحظة الأولى لدخول المركز وحتى إنجاز جميع خطوات الفحص، التي اعتمدت على أحدث التقنيات. وأضافت أنه يمكن للمتعاملين الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي للإختيار ما بين باقات الخدمات المتوفرة في المركز حسب ما يتناسب وكل متعامل.