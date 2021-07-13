الامارات | آسيوي يختلس 130 ألف درهم من شركة شحن

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يختلس 130 ألف درهم من شركة شحن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجَّهت النيابة العامة في دبي تهمة السرقة إلى آسيوي، اختلس 130 ألف درهم من شركة متخصصة في الشحن والتخليص.

وأفاد مالك الشركة في تحقيقات النيابة، أنه عندما ذهب إلى الشركة في صباح 23 من مايو الماضي وجد زجاج الشركة مكسوراً ومحتويات الشركة مبعثرة، وعندما راجع كاميرات المراقبة المثبتة في المكان، شاهد شخصاً يدخل إلى الشركة من نافذة الحمام، في الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل يوم 22 من الشهر نفسه.

وذكر المجني عليه أن الشخص الذي شاهده من خلال الكاميرات، توجه إلى أحد مكاتب الشركة، وعندما عجز عن فتح الأدراج المغلقة في المكتب، انصرف من باب الطوارئ بعد فتحه من الداخل، ثم عاد مرة أخرى إلى الشركة، في الرابعة و51 دقيقة من صباح يوم الواقعة، وتوجه إلى الخزنة الحديدية في أحد مكاتب الشركة وحملها بعد تغليفها بكيس بلاستيكي، وخرج بها مخلِّفاً وراءه أضراراً بأثاث الشركة بلغت كلفة إصلاحها 1500 درهم.

وأشار إلى أن الخزنة كانت تحتوي على 130 ألفاً و410 دراهم، وجواز سفر ومفتاح سيارة (BMW)، ومن ثم أبلغ صاحب الشركة الشرطة وزودها بالصور من كاميرات المراقبة.

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