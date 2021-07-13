الامارات | "الشارقة للتعليم الخاص" تعلن استمرار التعليم الحضوري للعام الدراسي المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للتعليم الخاص" تعلن استمرار التعليم الحضوري للعام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الشارقة عن الاستمرار باتباع نظام التعليم الحضوري لجميع الطلبة في العام الدراسي المقبل 2021/ 2022.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإستمرار في التعليم المباشر يأتي ضمن المقاييس الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أطراف العملية التربوية ًوذلك بعد التأكد من أن الأغلبية العظمى من العاملين في الطاقم التدريسي والإداري في المدارس تلقوا لقاح كوفيد-19.

وحرصت الهيئة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد على توفير بيئة تعليمية آمنة في المجتمع التعليمي من خلال تظافر الجهود والتنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة المعنية تمثلت في مجموعة من القرارات المدروسة والممارسات الإدارية والتنظيمية الداعمة التي تضمنت اتخاذ القرارات وفق المستجدات الميدانية لتحقيق شروط التعليم الحضوري.

وعملت الهيئة على تطوير آلية ومنهجية مدروسة للسماح للمدارس باستقبال الطلاب بعد تطبيقها للاشتراطات بالإضافة إلى الزيارات الرقابية المستمرة التي وصلت إلى أكثر من 2000 زيارة رقابية منذ سبتمبر حتى اليوم وإطلاق منصة الكترونية للعمليات اليومية لرصد الحالات المصابة في المؤسسات التعليمية وتشكيل لجنة متابعة حالات الإصابة بكوفيد-19 المركزية ولجنة مماثلة في كل مدرسة واستمرار التعليم الحضوري في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية وتقييم منظومة التعلم عن بعد والتي عكست نتائج متميزة.

وشملت جهود الهيئة تدريب الإدارات المدرسية على الدليل الارشادي لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلبة لضمان تطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية اضافة الى عن عقد ورش ودورات تدريبية للمدارس حول نظام التعلم عن بعد والتوعية العامة عن الجائحة من خلال أكاديمية الشارقة للتعليم بالإضافة إلى تنظيمها أكثر من 20 دورة صحية توعوية شارك فيها أكثر من 23000 شخصاً.

وقال القائد العام لشرطة الشارقة ورئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة اللواء سيف الزري إن الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص عملوا على تعزيز آفاق التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بهدف تأمين بيئة مدرسية آمنة وصحية لجميع الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التدريسية والإدارية والفنية في مختلف المؤسسات التعليمية في الشارقة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأعضاء والجهات المشاركة والمؤسسات التعليمية في مواجهة جائحة كورونا ودورهم الضليع في تأمين بيئة مدرسية آمنة.

وقالت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة الهاشمي إن الجائحة عززت من أواصر التعاون وأطلقت العنان للأفكار والمبادرات النوعية مما أسهم في نجاح نظام التعليم الذي اعتمدته الهيئة سواءً التعلم الحضوري أو التعلم عن بعد وأسهم في تسريع اتخاذ القرار بالعودة إلى نظام التعليم الحضوري .. مثمنة جهود فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة وأولياء الأمور وجميع الكوادر التدريسية والإدارية.

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