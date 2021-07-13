رئيس الدولة يمنح سفيرة دوقية لوكسمبورغ وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إليزابيث كاردوسو سفيرة دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء مهام عملها لدى البلاد.

وقلّد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة السفيرة كاردوسو الوسام خلال استقبالها اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ابوظبي بحضور خالد عبدالله حميد بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعلياء محمد المحرزي الوكيل المساعد لشؤون المراسم.. وثمّن معاليه خلال اللقاء تطور العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة دوقية لوكسمبورغ في شتى المجالات.

وشكر معاليه السفيرة كاردوسو على جهودها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خلال فترة عملها بالدولة.