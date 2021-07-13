"إكسبو الشارقة" يستعد لاستضافة فعاليات النسخة الأولى من معرض "عيد الأضحى المبارك"

يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة فعاليات النسخة الأولى من معرض عيد الأضحى المبارك الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 24 يوليو الجاري، وسيشهد الحدث الأبرز من نوعه في عالم التسوق والترفيه، باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات التي سيقدمها كبار تجار التجزئة من مختلف إمارات الدولة، وأشهر العلامات التجارية، بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

وسيقدم المعرض الذي تنظمه شركة "ليز إيفنت"، خيارات واسعة من المنتجات والخدمات بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والسلع الاستهلاكية، والمأكولات الشعبية، وهدايا العيد، والتي ستقدمها كبرى العلامات التجارية ومن أهمها، شرف دي جي، وكلاركس، وسبلاش، وسكيتشرز، وناين ويست، وألدو، وهاش بابيز، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

دعم قطاع التجزئة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن استضافة النسخة الأولى من معرض "عيد الأضحى المبارك" يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للمركز الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العاملة في قطاع التجزئة وتوفير الدعم لهم من خلال تنظيم واستضافة عدد كبير من معارض التجزئة ولا سيما خلال فترة الأعياد والتي يزداد فيها الطلب على المنتجات، ما يشكل فرص مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها، إلى جانب دور هذه المعارض في تلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها، مشيداً بحجم ومستوى المشاركة المحلية والعالمية للشركات العارضة في هذا الحدث وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية.

تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية

وأشار سعادة المدفع إلى أن المعرض يمثل واحدة من أبرز وجهات التسوق والترفيه الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي تنظم خلال فترة عيد الأضحى، حيث يتيح الحدث لزواره الفرصة لتمضية الأوقات البهيجة خلال فترة الأعياد ويقدم لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات في ظل مشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية، مشيراً إلى أن المركز وضع صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولوياته خلال الحدث من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية.

تنامي الشراكة الاستراتيجية

من جانبه أكد جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» أن إطلاق هذا الحدث يأتي في ضوء تنامي الشراكة الاستراتيجية مع مركز إكسبو الشارقة والتي أتاحت للشركة تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية، متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على استضافة هذا الحدث وحرصه على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الزوار والعارضين، ما يعكس تميز المركز وخبرته الطويلة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن معرض "عيد الأضحى المبارك" يتميز بتنوع وشمولية المنتجات التي سيقدمها، ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجالات الموضة، والإكسسوارات، إلى جانب حضور متميز لدور العطور ومصممي الأزياء.

وتقام فعاليات معرض عيد الأضحى المبارك من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 مساءً، وستكون مواقف السيارات مجانية.