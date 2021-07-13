شنايدر إلكتريك تُزوّد مصنع "نستله" في دبي الجنوب بحلول متقدمة للصيانة التنبؤية

: أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن تعاونها مع مصنع "نستله - المها" في دبي، لتزويده بمجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي ستضمن له نهج مبتكر في صيانة آلاته الكهربائية ذات الجهد المنخفض. وتساعد التقنيات الجديدة من شنايدر إلكتريك فريق عمليات "نستله" على مراقبة إدارة الطاقة، والأحمال الكهربائية، والإعدادات الخاصة بدرجة الحرارة في جميع الأصول المتصلة بالمصنع، بما يتيح لهم القدرة على معالجة المشكلات بشكل استباقي، وتجنب الأعطال غير المخطط لها، وتخفيف مخاطر السلامة، وكذلك تحسين الأحمال الكهربائية لجعل المنشأة أكثر فعّالية من حيث استهلاك الطاقة. وستعمل تقنية منظومة برمجيات (EcoStruxure) من شنايدر إلكتريك على تقييم البيانات في الوقت الفعلي من المعدات الكهربائية للمصنع، وتستخدم التحليلات التنبؤية القائمة على السحابة لتحديد الأعطال المحتملة وحلها.

ويقع مصنع نستله “المها" في دبي الجنوب، وقد تم افتتاحه في عام 2017، ويقوم بإنتاج قهوة "نسكافيه" ومنتجات"ماجي". ويُعتبر المصنع واحداً من أكثر المرافق تقدماً في المنطقة؛ ويعمل بإضاءة LED بنسبة 100% التي تمتاز باستهلاك أدنى معدلات الطاقة، وهو معزول لتوفير الطاقة المستهلكة في التكييف، ويقوم بإعادة تدوير 100% من النفايات الصادرة من خطوط الإنتاج. وقامت شركة "نستله" أيضاً بتركيب أكبر محطة خاصة للطاقة الشمسية مثبتة على الأرض في الإمارات بعدد 20000 لوحة ضوئية تولد 9 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنوياً لتزويد المصنع باحتياجاته السنوية من الطاقة، مما يساهم في التخلص من نحو 6 ملايين كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال كريستيان فرنانديز كبير مهندسي شركة "نستله" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعد مصنعنا هذا واحداً من أكثر المرافق تقدماً في المنطقة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وكفاءتها، ونحن نبحث دائماً عن طرق جديدة تتيح لنا تحسين كفاءة عملياتنا، لجعل المصنع أكثر استدامة وموثوقية وإنتاجية. وتساعدنا حلول وتقنيات شنايدر إلكتريك على مراقبة أجهزتنا بشكل أفضل، حتى نتمكن من تحسين أحمال الكهرباء، ومراقبة أصولنا بشكل استباقي، وتقليل وقت التوقف غير المخطط له إلى الحد الأدنى، فضلاً عن ضمان التشغيل الآمن لمعدات المصنع".

وتشمل الحلول التي تم تطبيقها في المصنع برمجيات إدارة الطاقة (Edge Control)، وخبير مراقبة الطاقة (EcoStruxure Power Monitoring Expert)، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حلول مستشار الأصول (EcoStruxure Asset Advisor). وستوفر هذه الحلول لفريق "نستله" الهندسي رؤى ثاقبة حول مدى كفاءة عمليات الأصول، وجودة النظام الكهربائي، وكفاءة الطاقة. وبفضل بنيتها المفتوحة والقابلة للتطوير، تتصل منصة برمجيات (EcoStruxure) بالأجهزة الذكية عبر النظام الكهربائي، وتتكامل مع أنظمة التحكم في العمليات ومنصات بيانات المؤسسة. ويتم تحليل البيانات بواسطة الخوارزميات المستندة إلى السحابة، لتوفر الحلول رؤى حول حالة المعدات، وتقوم باقتراح جداول الصيانة التنبؤية، مما يسمح للمصنع باتباع نهج استباقي لإدارة الأصول.

ومن جانبه، قال السيد وسيم تقالي، نائب الرئيس للخدمات الميدانية في شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نتفهم مدى أهمية الحفاظ على جودة أداء الآلات والمعدات الكهربائية في المصنع وضمان عملها بشكل فعّال لتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز المتطلبات الخاصة بالسلامة والتأكد من عدم التعرض لحالات توقف غير مخطط لها. وقد عملت "نستله" على جعل مصنع دبي الجنوب صديقاً للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة قدر الإمكان. ويسعدنا في شنايدر إلكتريك تقديم الدعم للمصنع ومساعدته على تحقيق أهدافه، حيث ستمكّن تقنيات منصة (EcoStruxure) الخاصة بنا المصنع من تجنب الانقطاعات الكهربائية غير المخطط لها، إضافة إلى تعزيز أداء المعدات الكهربائية لتعمل بأفضل صورة ممكنة فيما يتعلق باستخدام الطاقة".