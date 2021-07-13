«السلامة الغذائية» تغلق مطعماً بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم ياش ذ.م.م» بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2748442، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية ومنها عدم المحافظة على سلامة الغذاء أثناء عملية التحضير، وعدم الالتزام بارتداء الزي الموحد والقفازات أثناء تداول المواد الغذائية، وترك الطعام مكشوفاً أثناء عملية التخزين، وعدم فصل المواد الغذائية في الثلاجات، وعدم تخزين المواد الغذائية بطريقة سليمة تضمن حمايتها من التلوث. بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى، منها تدني مستوى نظافة المنشأة بشكل عام.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة فلم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.