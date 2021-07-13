التونسيون بصوت واحد.. شكراً محمد بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - ساسي جبيل (تونس)

أعرب مسؤولون وفعاليات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوجيهاته بتقديم 500 ألف جرعة لقاح كوفيدـ 19، لمواجهة الوضع الصحي في البلاد.

وقالت شخصيات وطنية سياسية ومجتمعية ومدونون، إن هذه البادرة ليست بغريبة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجل الإنسانية، وعلى حكومة وشعب الإمارات، وتعتبر مثالاً في العمل التضامني والتكافل والتقارب بين الشعوب والأديان، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة دليل على أن الإمارات تبقى مثالاً يحتذى به في المجال الإنساني مشرقاً ومغرباً.

ونوّه الرئيس التونسي قيس سعيد بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وأشار إلى أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشي السريع لهذه الجائحة تُرسّخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين.

وقالت الأكاديمية والإعلامية التونسية خيرة الشيباني..إنها الإمارات كما عهدناها منذ صاغ وجدانها القومي الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عندما أعلن أن البترول ليس أغلى من الإنسان، وهو يدعم مصر في حرب العام 1973، وهاهم أبناء زايد يحرصون جيلاً بعد جيل على دعم إخوانهم العرب كلما مرت بهم محن أو أزمات، مقيمين الدليل على أنهم عنوان الإنسانية والتضامن مع مختلف الشعوب، ووقوفهم مع تونس في هذه الجائحة الصحية موقف نوه به أبناء تونس بكل أطيافهم.

وقال الفنان التشكيلي محمود الخليفي...الرجال مواقف وموقف الإمارات في هذا الظرف الصحي الحرج الذي تعيشه تونس يذكر فيثنى عليه...فشكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سليل المعدن النادر، وصاحب القلب الكبير والحس الإنساني المرهف.

وقال الكاتب والإعلامي التونسي علي الخميلي...إن هذه المساعدة من رجل الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعثت بارقة أمل بين أبناء الشعب التونسي في وقت تعيش فيه البلاد على وقع الجائحة، وارتفاع الوفيات والإصابات بشكل غير مسبوق، ويأتي ليؤكد مرة أخرى أن دولة الإمارات تبقى عنواناً للعمل الإنساني ولمساعدة المحتاج أينما كان، وخصوصاً في هذا الظرف العصيب..فالشيء من مأتاه لا يستغرب..فشكراً جزيلاً للإمارات حكومة وشعباً.

وقال المحلل السياسي والمفكر الإسلامي أنس الشابي...على الجميع أن يقتنع أن الرجال معادن، وأن مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة لتونس حركة نبيلة في والوقت المناسب بعيداً عن كل الحسابات، وهي تأتي لتجسد التقارب بين بلدين عربيين طالما ربطت بينهما روابط تاريخية متينة منذ أيام المرحومين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والزعيم الحبيب بورقيبة، رحمهما الله.

وأشاد آلاف المدونين التونسيين عبر تويتر، وفيسبوك، وعبر وسائل الإعلام المحلية التونسية المسموعة والمقروءة والمصورة بالمبادرة الإماراتية التي تنم عن وقوف حكام وشعب الإمارات مع تونس في هذا الظرف العصيب الذي تجاوزت فيه أعداد الوفيات 16000 حالة جراء تفشي فيروس كوفيد ـ 19 وشارفت أعداد المصابين على الوصول إلى 500 ألف حالة منذ بداية انتشار الجائحة.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الليلة قبل الماضية أن الرئيس قيس سعيّد، أجرى عصر أمس الأول مكالمة هاتفية مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تناولت علاقات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها وتنويعها.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالمناسبة، أنه انطلاقاً من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز روابط الأخوة مع تونس، والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الوبائي الدقيق سيتم منح تونس 500 ألف جرعة من اللقاح ضدّ جائحة كوفيدـ 19 لتصل إلى تونس أمس.